Benevento: Mastella inaugura sala slot. L'azzardo è storia di famiglia, dice M5S

Giovanni Endrizzi del moVimento 5 Stelle contro Clemente Mastella.

"L'ex ministro ed oggi sindaco di Benevento Clemente Mastella continua ad essere un esempio diseducativo per i cittadini. L'ultima? Si è prodigato nell'inaugurazione di una nuova sala slot-VLT a Benevento nel Rione Ferrovia. Proprio dove i 'suoi' cittadini stanno da tempo combattendo contro il degrado e quella forma di alienazione dell'umano che si chiama gioco d'azzardo", denuncia in una nota Giovanni Endrizzi, senatore del MoVimento 5 Stelle.



"Ma quello dei Mastella e l'azzardo è una storia di famiglia. - sostiene - Come denunciai in aula nel maggio 2013, non possiamo omettere Pellegrino Mastella, figlio di Clemente Mastella, che attraverso Sgai e Betting2000 avviò altre aziende di gioco. Fra queste King Slot e Wozzup, poi indagate per gravissimi reati".