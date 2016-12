Offerta di lavoro solo ai musulmani? Annuncio shock sul web, denuncia Donzelli (FdI)

"Offrono lavoro per persona 'obbidiente' con una 'conoscenza e pratica della religione musulmana'. L'annuncio, che appare su alcuni portali online, è di Modanisa azienda turca nel settore dell'e-commerce per la moda islamica. Ed è gravissimo che una qualsiasi impresa offra lavoro in Italia attuando pratiche così palesemente discriminatorie" denuncia in una nota il coordinatore dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.



"Quando sono incappato ed ho letto l'annuncio sono rimasto basito - spiega - guarda caso questa azienda è specializzata nella vendita di veli islamici colorati, tuniche ed accessori: se un'azienda italiana avesse richiesto come requisito per lavorare la pratica della religione cattolica sarebbe successo giustamente il finimondo".



"La laicità dell'Italia e la libertà religiosa sono principi fondamentali della nostra Costituzione - ricorda quindi Donzelli - e nessuno può pensare di poter imporre nel nostro paese regole legate ad altre civiltà. Se queste persone vogliono lavorare in Italia devono offrire lavoro accettando i nostri principi e i nostri valori, a questo sistema non possiamo consentire deroghe né alle aziende italiane né tantomeno a quelle straniere. Deve essere stroncato sul nascere qualsiasi tentativo di islamizzazione forzata sui luoghi di lavoro, non possiamo ammettere che chi non accetta le nostre regole possa operare in Italia".