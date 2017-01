Minacce Bacci, amico di Renzi: mozione per fare chiarezza su malavita, dice Donzelli (FdI)

"Siamo preoccupati del grave episodio malavitoso che ha coinvolto Andrea Bacci, non solo per la sicurezza dell'imprenditore fiorentino ma anche per i legami che ci sono con la famiglia Renzi. Chiediamo che le istituzioni si adoperino in tempi rapidissimi per fare piena luce e trasparenza su quanto accaduto" afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Toscana Giovanni Donzelli, che per questo ha presentato una mozione "anche alla luce delle preoccupanti infiltrazioni mafiose in Toscana".



"Andrea Bacci è amico e fra i primi finanziatori di Matteo Renzi, che lo ha nominato anche come uomo di sua fiducia nelle partecipate fiorentine Mukki Latte e Silfi - sottolinea Donzelli - oltre che nella società di comunicazione della Provincia di Firenze Florence Multimedia. Bacci è stato anche socio di Tiziano Renzi e risulta fra i costruttori di outlet in varie città d'Italia, operazione nella quale è stato coinvolto lo stesso Tiziano Renzi e in cui risultano legami con l'ultimo presidente di Banca Etruria Lorenzo Rosi. Anche i figli di Bacci sono stati coinvolti insieme agli imprenditori indagati Luigi Dagostino e Ilaria Niccolai nelle società che hanno acquistato dal Comune di Firenze il teatro comunale, pagato la metà della sua valutazione originaria, e lo storico caffè Rivoire di piazza Signoria, sempre a Firenze".



"E' impensabile lasciare ombre inquietanti su uno degli uomini più stretti del segretario del Partito di maggioranza in Parlamento e in Regione - conclude quindi l'esponente di FdI - chiediamo che si faccia tutto il necessario per appurare la verità".