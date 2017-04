Aborto: Toscana come il Lazio discrimina medici obiettori, dice Donzelli (FdI)

Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia commenta la mozione in Consiglio regionale della Toscana sull'interruzione di gravidanza.

"Impedire l'assunzione dei medici obiettori di coscienza è una follia, perché significa limitare la libertà di scelta e di coscienza. Se la Regione metterà in pratica questo aspetto in Toscana sarà possibile discriminare sui luoghi di lavoro pubblici", chiarisce in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Toscana Giovanni Donzelli, commentando l'approvazione avvenuta ieri in aula della mozione sull'interruzione di gravidanza.



"L'atto votato nasce da un principio distorto - precisa Donzelli - perché parte dal presupposto che far rispettare la 194 significhi indurre all'aborto. La Regione Toscana in questo modo prende la strada indicata già in Lazio, dove il Presidente Nicola Zingaretti ha già bandito concorsi per soli medici non obiettori".



"Ci batteremo contro questa assurdità - assicura l'esponente di FdI - per difendere il diritto alla vita e contro la discriminazione nei confronti di chi esprime la libertà di coscienza sui luoghi di lavoro".