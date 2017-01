Giornata della Memoria: Ubaldo Pantani racconta la storia del papà di Piero Angela

"In occasione del Giorno della Memoria, venerdì 27 gennaio alle 23.05, Rai2 trasmette il documentario 'Carlo Angela - Un medico stratega'. Sarà Ubaldo Pantani che, abbandonati per un giorno i panni del comico di 'Quelli che il calcio', narrerà la storia poco conosciuta di un 'Giusto tra le Nazioni', quella del papà di Piero Angela, e nonno di Alberto" segnala in un comunicato la tv di Stato.



"Da antifascista qual era, Carlo Angela fu il medico che durante l'occupazione tedesca e la Repubblica Sociale Italiana rischiò la vita per offrire rifugio a moltissimi ebrei e oppositori del regime, falsificando le cartelle cliniche affinché potessero essere ospitati nella casa di cura per malattie mentali che lui stesso dirigeva a San Mauro Canavese, nel torinese" prosegue la Rai.



Viene scritto dunque: "Storie e destini che si intrecciano durante la Resistenza in Piemonte, enormi tragedie, accanto a sogni e speranze. Tra gli ospiti il giornalista e conduttore Piero Angela che ha partecipato in alcune circostanze con il padre Carlo all'opera di contrasto nei confronti dei nazifascisti. Dopo alcuni anni passati come medico condotto del piccolo paese di Bognanco, nell'Ossolano, durante il periodo della dittatura fascista, Angela rinunciò ad incarichi politici che aveva ricoperto fino ad allora, preferendo quello di direttore sanitario di una clinica per malattie psichiatriche: fu qui che durante l'occupazione tedesca, Angela offrì rifugio a numerosi ebrei."



"Le azioni compiute da Angela rimasero sconosciute per oltre mezzo secolo, per la grande discrezione della famiglia, e vennero alla luce soltanto nel 1995, quando Anna Segre decise di pubblicare il diario del padre Renzo, scritto durante il periodo in cui era scampato ai campi di sterminio. Il doc dedicato a Carlo Angela è ideato da Massimiliano Boscariol e da Fabio Di Nicola, per la regia di Danio Spaccapeli" si illustra in ultimo.