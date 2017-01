Per la Giornata della Memoria 2017 una "Serata Colorata" per non dimenticare

"Serata Colorata", concerto in onda giovedì 26 gennaio su Rai5.

"Le musiche composte, o suonate, dai musicisti internati a Ferramonti, in Calabria, uno dei più grandi campi di concentramento fascisti della Seconda Guerra Mondiale da cui, tra il 1940 e il 1943, transitarono più di tremila ebrei. E' 'Serata Colorata', un concerto sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che Rai Cultura - alla vigilia della Giornata della Memoria - propone giovedì 26 gennaio alle 20.30 su Rai5 in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma" viene diffuso in una nota della tv di Stato.



"Nonostante le condizioni di privazione estrema, nel campo di Ferramonti ferveva l'attività artistica, tra cui concerti definiti 'Bunter Abend' (Serata Colorata), un vivace intrattenimento musicale in una baracca adibita a sala concerti. Una storia eccezionale di cui si sono quasi perse le tracce, che torna a vivere grazie al lavoro di recupero e ricerca musicale di Raffaele Deluca, musicista e musicologo del Conservatorio di Musica 'G. Verdi' di Milano. Video d'autore ricostruiscono la vita nel campo attraverso immagini d'epoca, mentre Beppe Servillo legge alcune testimonianze dal diario del pianista Kurt Sonnenfeld, giovane ebreo viennese, e da lettere e documenti di altri internati" informano infine dalla Rai. Redazione Condividi Tweet

