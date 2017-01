Giornata della Memoria 2017: quando i tatuaggi si facevano ad Auschwitz. Video

Alcune persone sono state invitate in un "tattoo shop" con la scusa di girare un documentario sul mondo dei tatuaggi ma quando il tatuatore ha impostato sulla loro pelle la cifra A5405 le espressioni sui loro volti sono improvvisamente cambiate. Il tatuatore infatti aveva trascritto sulle loro braccia il numero assegnato a Nedo quando era prigioniero ad Auschwitz.



"Fa impressione vederselo addosso", ammette una ragazza nel video girato dall'Associazione Figli della Shoah che con la Fondazione Cdec e Havas Milano hanno creato il progetto "Forgetting Auschwitz, Remembering Auschwitz" in occasione della Giornata della Memoria 2017.



Le reazioni, riflessioni e la commozione delle persone che pensavano di farsi un tatauaggio ed invece si sono ritrovati davanti la storia di Nedo sono racchiusi nel video, pubblicatro su Youtube, che si chiude con l'invito a mantenere viva la sua memoria, prendendosi carico in prima persona della sua testimonianza in un sito a lui dedicato: www.A5405.com.



Sul sito ci sono infatti i video di centinaia di persone che interpretano e leggono i ricordi di Nedo in prima persona, come se li avessero vissuti sulla loro pelle e come se fossero i loro stessi ricordi: persone che hanno fatto propria la memoria di Nedo. Tra i "testimoni" anche una serie di volti noti, come Gad Lerner, Moni Ovadia, Ludovico Einaudi, Elda Ferri e Roberto Faenza che hanno deciso di aderire al progetto.