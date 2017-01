Giornata della Memoria 2017: le Songs for eternity dai lager

"Un repertorio di canzoni scritte nei campi di concentramento da musicisti ebrei deportati - segnalano in una nota dalla tv di Stato -, molti dei quali morirono nelle camere a gas. Canzoni di grande impatto emotivo, che la grande cantante e artista tedesca Ute Lemper interpreta in 'Songs for eternity' che Rai Cultura propone nella Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio alle 21.15 su Rai5."



«Come tedesca nata in Germania dopo la guerra - spiega Ute Lemper - sento la responsabilità e la necessità etica di testimoniare la storia dell'Olocausto, alla quale sono molto sensibile e che mi tormenta. Voglio così non solo rendere omaggio alla cultura ebraica, ma anche stimolare il dialogo su questo terribile passato».



Si continua infine: "Moni Ovadia, che ha fatto conoscere in Italia la cultura e il teatro yiddish, accompagna la cantante tedesca, raccontando le storie di come le canzoni siano state scritte e ritrovate, grazie al lavoro di Francesco Lotoro, un musicista pugliese che da trent'anni dedica tutto il suo tempo e tutte le sue risorse alla ricerca di testimonianze musicali che provengono dai luoghi di detenzione della Seconda Guerra Mondiale. Alle 22.15, inoltre, un'insolita rappresentazione per commemorare la Shoah: lo spettacolo 'Kamp', del gruppo teatrale olandese Hotel Modern, che porta in scena un modello in scala ridotta del campo di concentramento di Auschwitz che si 'anima' attraverso burattini e riprese fatte con microcamere."