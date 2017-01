Giornata della Memoria 2017: il doc "Son morto che ero bambino. Francesco Guccini va ad Auschwitz"

In occasione della Giornata della Memoria 2017 "da domenica 22 a sabato 28 gennaio Rai Cultura ha messo a punto un palinsesto fatto di film, reportage, musica e teatro per non dimenticare. Tra gli appuntamenti principali, il documentario 'Son morto che ero bambino. Francesco Guccini va ad Auschwitz' su Rai Storia e il concerto della 'Serata Colorata' in diretta su Rai5" spiega in un comunicato la tv di Stato.



Si riporta infine: "Non solo la giornata del 27 gennaio, Giorno della Memoria, ma un'intera settimana: dal 22 al 28 gennaio Rai Cultura dedica al ricordo della Shoah gran parte del proprio palinsesto, in tv e sul web"