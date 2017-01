Giornata della Memoria 2017: gli appuntamenti firmati Tg2

"Il Tg2 rinnova il suo impegno per la 'Giornata della Memoria' con una programmazione dedicata al ricordo della Shoah. In particolare a 'Tg2 Lavori in corso' - viene riferito in un comunicato della tv di Stato -, in onda venerdì 27 gennaio, alle 10.00, su Rai2, saranno proposti in apertura collegamenti con Piero Marrazzo (da Gerusalemme) e Barbara Gruden (da Berlino) per le commemorazioni in Israele e in Germania, mentre in studio con Simonetta Guidotti saranno Daniel Funaro (consigliere comunità ebraica) e Giorgia Calò (assessore alla cultura comunità ebraica)."



"Nel corso del programma, dopo una scheda introduttiva per ricordare la tragedia dell'Olocausto, sarà proposta un'intervista a Ruth Dureghello, un servizio dei medici italiani ad Auschwitz e pagine culturali dedicate ai temi della Giornata: per 'Cinematinee' si parlerà del documentario 'Maestro', con l' intervista al maestro Francesco Lotoro, che ha recuperato in giro per il mondo le musiche scritte nei campi di concentramento, e del film 'Il viaggio di Fanny'" prosegue la Rai.



"Ad 'Achab Libri' la riedizione dell'opera completa di Primo Levi sarà raccontata dal curatore dell'antologia Marco Politi. Si parlerà pure del libro 'Non c'è una fine' del direttore del memoriale e museo di Auschwitz, Piotr Cywinski. Servizi, interviste e approfondimenti in tutte le edizioni del Tg2 e nelle pagine culturali della testata: dalla cerimonia commemorativa al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'intervista ad Edith Brook, scrittrice sopravvissuta ai campi di sterminio. Da un servizio sul Concerto 'serata colorata', dall'Auditorium di Roma, ad uno sulla mostra al museo della Shoah di Roma, 'razza nemica' propaganda antisemita, tedesca e italiana, fino a quello sul film 'German life' con la testimonianza della segretaria di Goebbels, e la ricostruzione del personaggio, capo della propaganda nazista" si riferisce infine.