Salva banche: 20 miliardi non sono cambiale in bianco a governo, dice Tonini (PD)

"Votiamo a favore di questa relazione perché crediamo che questo passaggio chieda a tutti noi senso di responsabilità nell'idea che in questo momento delicato, la politica, in governo e il Parlamento non possono abdicare nei confronti della tutela del nostro sistema economico e in particolare del sistema del risparmio" dichiara in un comunicato il senatore del Partito Democratico Giorgio Tonini, riguardo all'aumento del debito fino a 20 miliardi per misure salva banche.



"Venti miliardi non sono affatto una cambiale in bianco all'esecutivo, ma un segnale molto forte che lo Stato di fronte alla tutela dei lavoratori, pur nella più totale consapevolezza del suo ruolo di sussidiarietà verso il mercato e le sue regole, non può essere neutrale. - spiega in ultimo - Con questo provvedimento saranno possibili, ripeto, nel più totale rispetto delle norme che regolano i mercati, interventi di sistema, capaci di fornire, qualora fosse necessario, uno strumento di salvaguardia del risparmio che prima non c'era, naturalmente in uno spirito di concertazione a livello europeo. Chi vota contro, non ha saputo indicare un'alternativa credibile e questo è indicativo del fatto che siamo di fronte all'unica strada percorribile. Tutto questo, come ha assicurato il ministro Padoan all'insegna non solo della trasparenza ma della condivisione con il Parlamento".