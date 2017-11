Legge bilancio: no fondi a pensioni ma su famiglia e natalità, dice Tonini (PD)

Giorgio Tonin del PD sulla legge di bilancio 2018.

"Siamo entrati nella legislatura in piena recessione, con la lancetta del PIL che segnava -3%, e in procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La chiudiamo con il PIL a +1,5 (4 punti e mezzo in più) e il deficit dimezzato a 1,6; nel frattempo si sono creati un milione di posti di lavoro, la produzione industriale vola e la bilancia commerciale ha l'attivo più grande d'Europa dopo la Germania" assicura in una nota Giorgio Tonini, senatore del Partito Democratico.



Il presidente della Commissione Bilancio spiega: "C'è un punto invece sul quale la manovra è carente ed è quello delle politiche a favore della famiglia e della natalità: una lacuna tanto più evidente, se si considera che quella demografica è ormai diventata una vera e propria emergenza nazionale. Questa lacuna va colmata e può essere colmata nel corso dell'esame parlamentare. Ad una precisa condizione: che si concentrino su questo obiettivo tutte le (poche) risorse disponibili e si sconfigga la tentazione di disperderle in mille rivoli, o di destinarle a obiettivi sbagliati, come quello di rimettere in discussione i capisaldi della riforma Fornero, a cominciare dall'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita".



"L'obiettivo sacrosanto di consentire l'uscita anticipata dal lavoro a chi svolge mansioni particolarmente gravose e usuranti può e deve essere perseguito attraverso l'istituto dell'Ape sociale e non attraverso il cambiamento delle regole per tutti. Una via, questa seconda, che rischia di compromettere un bene sociale indisponibile, come la solidità e la sostenibilità del nostro sistema previdenziale" conclude.