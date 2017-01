Eurostat: discesa debito Italia successo del governo Renzi, dice Tonini (PD)

"La riduzione del rapporto fra indebitamento e PIL, certificato da Eurostat, dal 135,5 al 132,7 è un dato molto significativo e costituisce la prova, non l'unica, del buon lavoro fatto dal governo Renzi" sostiene in una nota il senatore del PD Giorgio Tonini.



"La strada delle riforme intrapresa da quel governo, che può e deve continuare con l'operato del governo Gentiloni, è quella giusta per aggredire le difficoltà economiche che toccano tutta l'Europa. - prosegue il presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama - Ed è molto significativo che il nostro Paese sia quello con la maggiore diminuzione di quel rapporto: vuol dire che l'Italia ha lavorato bene".



"Mi sembra che questo sia un segnale importante anche per quella UE che ci sta contestando alcuni numeri sul bilancio. - conclude - Io credo si debba compiere una valutazione complessiva di quanto l'italia ha fatto in questi mesi e i dati Eurostat ci dicono che l'Europa dovrebbe guardare al nostro Paese con grande fiducia".