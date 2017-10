Referendum Veneto: con richiesta Statuto speciale Zaia stravolge voto, dice Santini (PD)

Giorgio Santini del PD commenta il referendum per l'autonomia del Veneto.

"Sono passate poco più di 24 ore dal referendum e il Presidente Luca Zaia con un colpo di mano cambia le carte in tavola e ripropone il trattenimento dei 9/10 delle risorse ed il Veneto Regione a Statuto Speciale, del tutto incurante dei limiti posti della Corte Costituzionale che aveva bocciato entrambi questi quesiti referendari. Dimostra così di tenere in scarsissima considerazione il voto dei cittadini veneti" dichiara in una nota il senatore PD Giorgio Santini.



"A chi come noi ha chiesto un voto favorevole al referendum questa scelta di Zaia appare non solo una mancanza di rispetto verso i tanti cittadini favorevoli ma anche un grave pregiudizio per un positivo il negoziato con lo Stato e l'ottenimento della maggiore autonomia prevista dall'art.116 terzo comma. I due diktat di Zaia sono irrealizzabili e vengono, tuttavia, branditi come potenti armi di creazione di consenso politico ed elettorale e al tempo stesso come elementi di maggiore distanza e contrarietà nei confronti dello Stato", sottolinea.



"Sul trattenimento dei 9/10 - ricorda l'eesponente dem - che la Corte Costituzionale motivò in questo modo la bocciatura: 'I quesiti in esame profilano alterazioni stabili e profonde della finanza pubblica incidendo sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della della Repubblica. Pertanto i due quesiti investono in pieno ... alcuni elementi strutturali del sistema nazionale di programmazione indispensabili a garantire sia la coesione che l'unità giuridica ed economica della Repubblica'. La presentazione di un disegno di legge costituzionale per il Veneto Regione a Statuto Speciale non è realizzabile né sotto il profilo dei tempi (la legislatura finisce tra pochi mesi) né attiene alla volontà del Governo bensì del Parlamento che dovrebbe discuterlo nella prossima legislatura ed eventualmente approvarla con la maggioranza dei 2/3. Questa richiesta agirà, dunque, solo come 'manifesto politico' e rischia di essere elemento di forte perturbazione del negoziato tra regione e Governo".



"Nel giorno in cui il premier Gentiloni garantisce piena disponibilità per un negoziato costruttivo tra lo Stato e il Veneto, dal Presidente Zaia arrivano fatti pesanti come macigni, con l'obiettivo di far naufragare il negoziato, addossandone ad altri la responsabilità. I tanti cittadini veneti che hanno votato SI per una maggiore autonomia come previsto dalla Costituzione - conclude Santini - non apprezzano questa scelta di Zaia e chiedono un rapido inizio del negoziato conforme al quesito referendario che ha ottenuto oltre il 57% dei voti".