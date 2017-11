Decreto fiscale: emendamento per fondi per ponti sul Po, dice Pagliari (PD)

Giorgio Pagliari del PD commenta un emendamento al decreto fiscale.

"Stanziare 35 milioni di euro per il 2017 per mettere in sicurezza le infrastrutture stradali provinciali di connessione che insistono sul fiume Po" chiede attraverso un emendamento al decreto fiscale il relatore Silvio Lai, senatore del Partito Democratico. "L'approvazione di questo emendamento, - specifica in una nota il collega dem Giorgio Pagliari - che ha già l'imprimatur del MEF, consentirà, tra l'altro, di avviare in tempi stretti la sistemazione del ponte di Casalmaggiore."



Il parlamentare PD continua: "Si tratta più in generale, di una misura molto importante perché permetterà, oltre alla sistemazione di questo ponte, manutenzioni e riparazioni sulle strade provinciali di connessione insistenti sul Po e non passate all'ANAS, permettendo così di avviare la messa in sicurezza anche di altri ponti sul fiume, che sono fondamentali per il collegamento su gomma tra il nord ed il resto dell'Italia. È importante sottolineare che lo stanziamento è sul 2017 e, cioè, sarà immediatamente disponibile. Ringrazio il ministro Delrio e il relatore, senatore Silvio Lai, per l'attenzione data al problema."



"Non posso dimenticare l'interessamento del Presidente del Consiglio che, tramite il suo Consigliere giuridico, mi ha personalmente contattato nei giorni scorsi, per essere aggiornato sulla situazione. Rivolgo un personale ringraziamento al sottosegretario Luciano Pizzetti, che ha seguito con me tutta questa partita in Senato. La presentazione dell'emendamento è il primo passo, importante ma non conclusivo, dello sforzo corale che è stato portato avanti dalla Provincia, dagli Amministratori degli Enti Locali (e voglio ricordare in specie l'impegno dei Sindaci di Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile) e da noi parlamentari, con il sostegno decisivo del ministro Delrio. È mio dovere, infine, dare atto del lavoro svolto insieme all'on. Patrizia Maestri e all'on. Giuseppe Romanini: una volta di più, lo sforzo comune ha portato ad aprire una prospettiva utile per la comunità parmense" spiega infine.