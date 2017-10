Ddl Whistleblowing: perfettibile ma utile contro corruzione, dice Pagliari (PD)

Giorgio Pagliari del PD sul ddl Whistleblowing.

"Il PD ha votato il ddl sul Whistleblowing con la consapevolezza di dare un avvallo determinate per la sua approvazione da parte del Senato e la convinzione che, se pure perfettibile, questo testo possa contribuire a moralizzare la vita sociale, prima ancora della vita pubblica. E' un provvedimento che disciplina un ambito complesso e i cui impatti andranno dunque monitorati, per meglio calibrare in prospettiva la disciplina" riflette in un comunicato il senatore del Partito Democratico Giorgio Pagliari.



"Il testo consente a chi ha la responsabilità di condurre un'azienda o un ente pubblico di raccogliere segnalazioni e quindi di ottenere informazioni che possono contribuire a fermare la corruzione. E' da sottolineare che si tratta di segnalazioni e non ancora di notizie criminis che coinvolgono la Procura - informa in conclusione il componente della Commissione Affari Costituzionali -, segnalazioni riguardanti comportamenti anomali che potrebbero nascondere, o meno, fatti criminosi. Anche il denunciato viene garantito, laddove si prevedono sanzioni per il denunciante che si avvale in senso strumentale degli strumenti previsti. In un Paese in cui la corruzione ha un impatto negativo sul PIL, oltre che sull'immagine all'estero, un testo come questo può contribuire al miglioramento della qualità complessiva della vita sociale ed economica."