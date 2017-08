Guerra Libia 2011: Napolitano ancora in tempo per dire verità, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia su Giorgio Napolitano.

"Quello che accadde nel 2011 dev'essere ancora scritto e rivelato" afferma in un comunicato l'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.

"Di sicuro ci fu una concentrazione di interessi nazionali e internazionali - espone il capogruppo di FdI alla Camera -, economici e politici affinché il governo Berlusconi fosse nell'occhio del ciclone e fosse indotto a prendere parte al bombardamento di Tripoli e all'uccisione di Gheddafi, le cui conseguenze stiamo ancora pagando."

"Il ruolo dell'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano fu decisivo, anche in relazione al suo rapporto preferenziale ed extracostituzionale con Germania e Francia teso a stressate il governo Berlusconi. Tuttavia Napolitano, da senatore a vita in carica, potrebbe ancora servire il nostro popolo, svelando la verità, facendo esplicitamente autocritica sulla decisione di rincorrere la Francia invece di ostacolarla nelle sue stucchevoli manie di grandezza" spiega infine.