Violenza su treno Vigevano: per governo sicurezza è optional, dice Meloni

Giorgia Meloni sull'aggressione di una 16enne sul treno per Vigevano.

"Una 16enne ha denunciato di essere stata presa a calci e pugni e molestata da due nordafricani mentre stava tornando a casa da scuola sul treno per Vigevano. In ospedale le hanno riscontrato un trauma cranico, contusioni multiple e la frattura di una costola. Solidarietà alla ragazza e rabbia per l'ennesimo episodio che conferma la grave emergenza sicurezza che vive l'Italia. Siamo stufi: il governo si dia una svegliata e la smetta di considerare la sicurezza come un optional" chiarisce in un comunicato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.