Vertenza Sky: "accordo verbale con Regione" da M5S è nulla cosmico, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sualla vertenza Sky.

Ieri "l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Roma, Adriano Meloni, ha risposto in Assemblea capitolina alla nostra interrogazione sulla scelta di Sky Italia di chiudere la sua sede romana e avviare un piano di esuberi", spiega in una nota Giorgia Meloni.



"Avevamo chiesto alla Giunta Raggi interventi urgenti, concreti e precisi per risolvere questo problema ma la sua risposta è stata molto deludente: l'impegno del M5S in Campidoglio si è limitato ad un 'accordo verbale con la Regione Lazio per intervenire sul Governo'. - viene riferito dalla leader di Fratelli d'Italia - Praticamente siamo davanti al nulla cosmico e al solito pressapochismo con il quale il M5S sta governando la Capitale".



"E speriamo almeno che questo accordo verbale non venga definito dalla Raggi il 92mo obiettivo raggiunto dalla Giunta. - irinizza quindi la Meloni - Fratelli d'Italia continuerà a seguire la vertenza Sky: è una priorità di tutte le Istituzioni, a partire dal Governo, per scongiurare che Roma subisca un'altra grave perdita in termini di posti di lavoro e investimenti."