UE ora propone blocco navale: si passi da parole ai fatti, dice Meloni

"Buongiorno al Governo e all'Europa: dopo che per anni ci hanno spiegato in tutte le salse che la proposta di Fratelli d'Italia di lavorare per un blocco navale al largo della Libia per fermare gli sbarchi degli immigrati non era fattibile - commenta in una nota Giorgia Meloni -, ora si svegliano e propongono la stessa identica cosa."



"Basta perdere tempo: si passi subito dalle parole ai fatti e si fermi una volta per tutte questa invasione" riporta in ultimo la leader di Fratelli d'Italia.