Turchia minaccia guerra di religione: UE rispolveri radici cristiane, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'ITalia commenta le dichiarazioni della Turchia.

"La Turchia minaccia: 'presto in Europa inizieranno le guerre di religione'. È questa la naturale conseguenza dell'irresponsabile politica di chi ci ha governato fin ora e ha favorito l'immigrazione incontrollata e il processo di islamizzazione delle nostre Nazioni", denuncia Giorgia Meloni.



"Ormai la Turchia e gli altri Stati islamici vorrebbero dettare legge pure a casa nostra. - sostiene la leader di Fratelli d'Italia - C'è un solo modo per impedire che in Europa scoppino delle guerre di religione: fermare l'invasione dei finti profughi e ribadire le sue radici greche, romane e cristiane".