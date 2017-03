Torre Santa Susanna: scioglimento per interessi di pochi, dice Meloni (FdI)

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, su quanto accaduto a Torre Santa Susanna.

"Resto sconcertata da quanto accaduto all'amministrazione di Torre Santa Susanna e al sindaco Saccomanno. Un'amministrazione sciolta per gli interessi di pochi a discapito di un'intera cittadinanza e soprattutto venuta meno per decisione del prefetto nonostante evidenti vizi di forma che hanno accompagnato il maldestro tentativo di 'conversione' dei quattro consiglieri. Conosco Michele Saccomanno da anni e so della passione e della dedizione che ha sempre messo per dar voce e rappresentare le istanze dei suoi cittadini e conosco l'affetto e la stima che gli stessi hanno sempre dimostrato nei suoi confronti" spiega in un comunicato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.



"Far cadere un'amministrazione per il proprio tornaconto personale non è un atto coraggioso e proprio su questo dovrebbero soffermarsi coloro che - prosegue in conclusione -, senza guardare la forma, oggi ne hanno sancito la fine."