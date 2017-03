Terremoto: ok 1 miliardo per ricostruzione ma serve zona franca, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia riflette sulla ricostruzione post terremoto.

"Paolo Gentiloni dice che ad aprile il governo stanzierà con un decreto 1 miliardo di euro l'anno per 3 anni per la ricostruzione post-terremoto" riporta in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.



"Speriamo che almeno questo annuncio si trasformi in realtà, perché a oltre sei mesi dal primo sciagurato sisma che ha colpito il centro Italia e dopo tre decreti legge, la nomina di un commissario straordinario e le tante promesse fatte, di risultati concreti non ce ne sono stati", denuncia.



"Dare una prospettiva di futuro e di crescita ai nostri concittadini che vogliono continuare a vivere nella loro terra deve essere la stella polare dell'azione del governo. - chiarisce quindi la Meloni - Per questo Fratelli d'Italia mette ancora una volta a disposizione e senza rivendicarne la paternità le sue proposte per aiutare tanti italiani che hanno perso tutto, a partire dall'istituzione di zone franche urbane per le aree colpite dal sisma e tasse zero fino a ricostruzione avvenuta."