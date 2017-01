Terremoto e neve, troppi errori: da governo fatti concreti e soldi, chiede Meloni

"La neve, il maltempo e le scosse di terremoto che continuano a tormentare il Centro Italia stanno portando tantissimi italiani all'esasperazione. La gravità degli eventi non giustifica in nessun modo l'inerzia, i ritardi burocratici e tutti gli errori ai quali stiamo assistendo. - comunica Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia - Basta con le promesse e con le passerelle nei territori colpiti: il governo intervenga subito con fatti concreti e stanzi i soldi necessari per riportare la situazione in una condizione di normalità. Dopo mesi e mesi, la vicinanza fine a se stessa è una presa in giro e gli italiani sono stufi delle prese in giro."