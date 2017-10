Terremoto: Mattarella risposa ad appello nonna Peppina, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta lo sfratto dell'anziana terremotata di 95 anni.

"Nonna Peppina, che lascia la sua casetta in legno antisismica, è l'emblema dell'Italia che non funziona, di uno Stato incapace, affogato nella burocrazia, che non risolve i problemi ma li crea" denuncia su Facebook Giorgia Meloni, commentando lo sfratto dell'anziana terremotata di 95 anni.



"Nonna Peppina aveva rivolto un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma non ha mai ricevuto risposta. - ricorda la leader di Fratelli d'Italia - E questo silenzio fa male, forse ancora di più della burocrazia".

"Rivolgo personalmente un appello al Presidente Mattarella: risponda a nonna Peppina e la incontri perché mai come in questo momento gli italiani hanno necessità di sapere che le Istituzioni sono dalla loro parte e non pensano solo alla politica del Palazzo, che neanche conosce i problemi dell'Italia reale" conclude.