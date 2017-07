Su Napoli retromarcia Sun. Meloni: vergognoso silenzio Gentiloni e Alfano

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia dopo che The Sun ha tolt Napoli tra le città più pericolose al mondo.

"Vittoria: il tabloid britannico 'Sun' toglie Napoli dalla lista delle città più pericolose del mondo, insieme alla roccaforte dell'ISIS Raqqa, Mogadiscio e Caracas" diffonde in un comunicato Giorgia Meloni.

"Una retromarcia che arriva dopo le dure proteste, prime tra tutte quelle di Fratelli d'Italia, contro un pezzo diffamatorio e offensivo non solo per i cittadini di Napoli ma per tutti gli italiani" prosegue la leader di FdI-An.

"Da registrare tuttavia il silenzio di Gentiloni e Alfano: avevamo chiesto un loro intervento formale col governo britannico ma sono rimasti muti. - denuncia - Un governo serio pretenderebbe le scuse ufficiali ma come ormai è noto l'Italia non ha un governo serio. Ma noi la nostra dignità nazionale la difendiamo nonostante loro e siamo certi che anche il Sun abbia capito che nessuno può insultare l'Italia a piacimento".