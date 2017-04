Strage Primavalle: su Lollo Di Battista dia risposte chiare, chiede Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia attacca Alessandro Di Battista (M5S).

"Ad Alessandro Di Battista rivolgiamo una domanda chiara: visto quello che dichiari sul rogo di Primavalle e sui suoi ignobili responsabili, perché quando hai scoperto che Achille Lollo lavorava effettivamente con un blog vicino al M5S non hai spiegato al responsabile che se non avesse annullato quella collaborazione non avrebbe potuto continuare a lavorare con il M5S?" domanda Giorgia Meloni.



"Sei un autorevole esponente del MoVimento 5 Stelle, non un passante: basta prese in giro, la gravità del tema richiede risposte chiare e inequivocabili", conclude la leader di Fratelli d'Italia.