Stoccolma, camion contro folla. Meloni: Trump si ricordi che nemico è ISIS

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta l'attentato di Stoccolma.

"Il terribile attentato di Stoccolma, solo l'ultimo di una lunga e drammatica serie, ci ricorda ancora una volta che il nostro vero nemico è l'ISIS e il terrorismo islamico. L'unico crimine di guerra finora accertato è la complicità di chi in questi anni ha permesso ai tagliagole dell'ISIS di massacrare gli innocenti, sterminare le minoranze religiose e in particolare i cristiani, ridurre in schiavitù donne e le bambine" denuncia su facebook Giorgia Meloni.



"Di fronte al sangue versato sulle strade della Svezia oggi l'attacco missilistico USA in Siria ci lascia ancora più perplessi. - sottolinea quindi la leader di Fratelli d'Italia - Non vorremo che Donald Trump avesse deciso di seguire la folle politica di Barack Obama di sostanziale sostegno ai fondamentalisti islamici".