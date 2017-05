Soros incontra Gentiloni perché infastidito per inchieste su Ong? dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia chiede al premier Paolo Gentiloni perché ha incontrato George Soros a Palazzo Chigi.

"Non mi è chiara la ragione per la quale, in questi giorni in cui il tema delle Ong è al centro del dibattito, Paolo Gentiloni abbia ricevuto George Soros a Palazzo Chigi" osserva in una nota Giorgia Meloni.



"E se il premier italiano riceve questo grande finanziere e filantropo senza spiegare il perché per me è un problema visto che Soros si è messo a disposizione per finanziare chiunque fosse disponibile a favorire l'arrivo di immigrati in Italia e in Europa. - precisa la leader di Fratelli d'Italia - Se Soros è tanto generoso, invece che pagare la nostra invasione, potrebbe regalare qualche miliardo di euro ai poveri italiani abbandonati dal Governo. E questo potrebbe chiedergli Gentiloni quando lo incontra".



"Ma qui non c'entra la solidarietà: alla grande finanza e al grande capitale servono queste centinaia di migliaia di disperati per rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori e avere manodopera a basso costo" conclude.