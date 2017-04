Siria: Alfano non sa perché Gentiloni ha appoggiato attacco Trump, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia dopo l'informativa di Angelino Alfano sulla situazione in Siria.

"Oggi nel corso dell'informativa del governo sulla situazione in Siria ci aspettavano di sapere da Angelino Alfano quali elementi avesse in mano Paolo Gentiloni per dichiarare che l'attacco americano in Siria sia stata una 'risposta motivata a un crimine di guerra' di Bashar al-Assad, e che l'intervento americano si sia 'sviluppato contro la base aerea da cui sono partiti gli attacchi con uso di armi chimiche'. Alfano invece ci ha detto che sul caso lavorerà una Commissione di inchiesta e non vorremmo pensare che il premier italiano prenda posizione sulla base di quello che legge su Facebook" commenta su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.