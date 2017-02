Sicilia tra crisi e povertà: disastrosi risultati Crocetta e PD, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro la giunta Crocetta in Sicilia.

"Mille imprese scomparse nel 2016, 260 mila famiglie e oltre 720 mila persone in una condizione di povertà assoluta, un tasso di disoccupazione tra i più alti in Italia: sono questi i disastrosi risultati economici che registra la Sicilia governata da Rosario Crocetta e dal PD. I siciliani e gli italiani sono stufi di essere governati da questa gente, che sta mettendo in ginocchio l'Italia e il Mezzogiorno" commenta in una nota Giorgia Meloni.



"Mandiamoli a casa per dare una speranza di crescita e sviluppo alla Sicilia" dichiara quindi la leader di Fratelli d'Italia.