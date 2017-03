Scontri Napoli: de Magistris e M5S bocciano odg su solidarietà a Polizia, dice Meloni

Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia contro Luigi de Magistris.

"Il Consiglio comunale di Napoli - fa sapere in una nota Giorgia Meloni -, con i voti della maggioranza di sinistra che sostiene Luigi de Magistris e del M5S, ha vergognosamente bocciato l'odg di Fratelli d'Italia per esprimere solidarietà agli agenti delle Forze dell'Ordine rimasti feriti durante gli scontri coi centri sociali dell'11 marzo e la proposta di costituire il Comune parte civile contro i teppisti che hanno devastato la città".



"Con questa decisione, la sinistra e il M5S hanno gettato la maschera e mostrato il loro vero volto: gli spalleggiatori dei delinquenti e dei teppisti. - denuncia - Fratelli d'Italia rinnova, con ancora più forza, la sua solidarietà agli uomini e alle donne in divisa che continuano a svolgere con responsabilità il proprio lavoro nonostante la mancanza di onore di molti rappresentanti delle Istituzioni."