Scandaloso il nodi governo e PD a lista grandi debitori banche, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sulla lista dei grandi insolventi delle banche.

"Scandalosa decisione del governo e del PD di non rendere pubblica la lista dei grandi insolventi che hanno causato il crack delle banche salvate dallo Stato con i soldi degli italiani. L'Italia è ostaggio di una cricca di malfattori composta da banchieri disonesti - denuncia in una nota la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni -, affaristi spregiudicati e politici compiacenti. Sarà il popolo a fare giustizia appena gli verrà data la possibilità di votare. E gli italiani sappiano sin da ora che, se ci daranno il loro consenso per governare, faremo piena luce su questo sistema malato e ne chiederemo conto ai responsabili."