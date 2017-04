Scafisti danno a migranti numeri per chiamare Ong: c'è torbido legame, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sul legame scafisti ed Ong.

"Dall'agenzia europea Frontex arriva un'altra preoccupante denuncia: gli scafisti darebbero agli immigrati sui barconi cellulari e numeri per chiamare le Ong. Di che altro c'è bisogno per fermare immediatamente le attività di queste organizzazioni e denunciarle per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina?" domanda su Facebook Giorgia Meloni.



"Fratelli d'Italia lo ha chiesto più volte con interrogazioni e interventi in Parlamento ma lo ribadisce ancora: il governo spezzi subito questo torbido legame tra ong e scafisti".