Rottamazione cartelle Equitalia: probabile proroga termini, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sulla rottamazione delle cartelle esattoriali.

"Grazie a Fratelli d'Italia che ha sollevato il problema, il governo probabilmente riaprirà i termini per la 'rottamazione delle cartelle esattoriali' prevedendo tempi più lunghi di rateizzazione" annuncia su Facebook Giorgia Meloni.

"Continueremo a vigilare sulla questione che riguarda migliaia di cittadini e imprese in difficoltà e che rischia di far saltare i conti pubblici, se dalla rottamazione delle cartelle lo Stato non ricaverà i 7,2 miliardi previsti dalla legge di bilancio" spiega infine.