Rottamazione bis Equitalia: rateazione sia portata a 10, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sulla rottamazione bis della cartelle Equitalia.

"Il Def, documento di economia e finanza, predisposto dal Governo contiene la 'rottamazione bis' delle cartelle esattoriali Equitalia (multe comprese) che Fratelli d'Italia ha richiesto a gran voce negli ultimi mesi. Un provvedimento che può venire incontro a chi non è riuscito a saldare i suoi debiti con il fisco a causa delle condizioni troppo stringenti imposte con la prima 'rottamazione'" sottolinea in una nota Giorgia Meloni.

"Il provvedimento prevede però ancora solo 5 rate per estinguere il debito, Fratelli d'Italia chiederà in parlamento che le rate siano portate a 10, come abbiamo sempre sostenuto anche in passato" assicura.