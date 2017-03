Roma: mercato Campagna Amica al Circo Massimo ultima vittima M5S, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sul mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, a Roma.

"Il mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, conosciuto dai romani e apprezzato per la genuinità dei prodotti venduti dagli operatori, è l'ultima 'vittima' dell'inadeguata amministrazione Raggi" denuncia in un comunicato Giorgia Meloni.



"Abbiamo presentato una mozione in Aula Giulio Cesare per chiedere che in attesa dell'esito del bando per l'assegnazione dei locali di via di San Teodoro, gli agricoltori avessero l'opportunità di continuare a lavorare nella struttura", precisa quindi la leader di FRatelli d'Italia.



"Indovinate un po' cosa ha risposto il M5S? No, ovviamente: - fa sapere infine - in aula ipocrita astensione, mozione bocciata e caso chiuso. Che amarezza."