Roma: lentezza M5S non ricadi su agricoltori mercato San Teodoro, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia dà solidarietà alla Coldiretti.

"Solidarietà agli agricoltori della Coldiretti e agli operatori del mercato di via di San Teodoro. La lentezza e l'inconsistenza dell'amministrazione grillina e della Raggi non possono ricadere sui cittadini e sui lavoratori romani" denuncia in una nota Giorgia Meloni, commentando la mancata concessione da parte del Comune di Roma della proroga per il "Mercato di Campagna Amica" fino alla pubblicazione del bando per l'assegnazione dello stabile.



"Il Campidoglio inizi a lavorare per risolvere i problemi: i gruppi consiliari di Fratelli d'Italia e 'Con Giorgia' sono ovviamente disponibili a collaborare per trovare una soluzione che garantisca la continuità del mercato - conclude la Meloni -, conosciuto e apprezzato dai romani per la qualità e genuinità dei prodotti proposti."