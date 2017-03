Roma: Raggi e M5S dicono no a chiusura campi Rom, dice Giorgia Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro la giunta M5S capitolina.

"In Assemblea capitolina Virginia Raggi e il M5S bocciano la delibera di iniziativa popolare proposta da Fratelli d'Italia per chiudere i campi Rom" denuncia in un comunicato Giorgia Meloni.



"È l'ennesima conferma che i grillini sono l'altra faccia della sinistra e del PD e vogliono che Roma continui ad essere invasa da baraccopoli abusive e zone franche - chiarisce quindi la leader di Fratelli d'Italia -, dove le Istituzioni non possono entrare e i bambini vivono nell'immondizia e tra i topi. Vergogna."