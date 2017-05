Reato tortura: legge intimidisce solo i poliziotti, dice Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sul ddl che introduce il reato di tortura in Italia.

"Punire ogni forma di tortura è sacrosanto ma non è quello che fa il ddl approvato dal Senato. Questo provvedimento ha un solo scopo: intimidire il personale del comparto difesa-sicurezza e impedirgli di lavorare" sostiene Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.



"È un'infamia che si preveda di punire un agente con una pena fino a 12 anni di galera per 'minacce gravi' nella stessa Nazione in cui chi commette una rapina o una violenza sessuale rischia meno o addirittura di non andare mai in carcere. Fratelli d'Italia è al fianco dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa che garantiscono la nostra sicurezza e si batterà alla Camera per cancellare questa vergogna voluta dal PD", assicura.