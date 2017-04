Radicalizzazioni nei centri per immigrati: Minniti intervenga, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia rilancia l'allarme del procuratore generale di Caltanissetta.

"Preoccupa l'allarme lanciato dal procuratore generale di Caltanissetta Lari sui 'processi di radicalizzazione di alcuni soggetti all'interno di alcuni centri per immigrati'", scrive ieri su Facebook Giorgia Meloni.



"Mentre il PD e il governo negano ogni legame tra terrorismo e immigrazione, la realtà è un'altra e ci sono intere zone d'Italia in cui si stanno annidando cellule di potenziali terroristi. - avverte la leader di Fratelli d'Italia - Emblematico il caso di Amri, responsabile della strage di Berlino: sbarcato a Lampedusa, detenuto nel carcere di Agrigento e nel Cie di Caltanissetta".



"La denuncia del procuratore Lari non deve cadere nel vuoto: Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione al ministro Minniti per sapere che cosa sta facendo il governo per garantire la sicurezza dei siciliani e di tutti gli italiani", annuncia la Meloni.