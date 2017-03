Profumo nuovo Ad Leonardo: governo vuole liquidare il gruppo, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro la nomina di Alessandro Profumo ad amministratore delegato di Leonardo Finmeccanica.

"La nomina di un banchiere esperto in liquidazioni alla guida di 'Leonardo' vuol dire che il governo Gentiloni ritiene chiusa l'esperienza industriale di questa azienda leader nei settori della difesa e dell'aerospazio", dichiara in una nota Giorgia Meloni, commentando il cambio di vertice tra Mauro Moretti ed Alessandro Profumo.



"L'esecutivo sacrifica il futuro del nostro più grande gruppo manifatturiero e dei suoi 50 mila lavoratori diretti per avvantaggiare Francia, Germania e USA. - denuncia quindi - È la conferma di quello che Fratelli d'Italia dice da tempo: i governi PD non difendono l'interesse nazionale italiano perché sono al servizio di quei poteri che vogliono distruggere l'Italia e la sua sovranità".