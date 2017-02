Priorità e allenze Fratelli d'Italia non sono quelle di M5S e PD, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia riflette sulle alleanze in vista delle elezioni.

"Coerenza, clausola anti-inciuci e primarie: da qui partono le alleanze di Fratelli d'Italia, che lavora su una proposta politica fondata sulla sovranità degli italiani e sulla difesa degli interessi nazionali" chiarisce in una nota Giorgia Meloni.



"Le priorità per noi sono: la difesa dei confini - precisa in conclusione la leader di Fratelli d'Italia -, il rispetto delle regole, la sicurezza e la certezza della pena, il contrasto all'integralismo islamico, la lotta alla povertà e la difesa della famiglia. Temi sui quali il M5S ha sempre votato col PD."