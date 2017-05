Pensioni anziani da 500 euro? Sia il massimo anche per migrante, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia annuncia alcuni emendamenti alla manovra.

"È una questione di civiltà: se lo Stato italiano ritiene che un anziano possa vivere con meno di 500 euro al mese - osserva in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia -, non si capisce perché per un immigrato richiedente asilo ne spenda più di mille."



"Per questo, tra gli emendamenti alla manovrina, Fratelli d'Italia ha depositato una proposta per dire: il massimo che si può spendere per l'accoglienza di un immigrato deve essere pari alla pensione sociale di un anziano italiano" annuncia.