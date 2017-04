PD vuole dare lavoro a jihadisti per prevenire terrorismo, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sulla proposta di legge per dare un lavoro ai jihadisti.

"Giuro che non è uno scherzo. All'esame della Camera c'è la seguente proposta di legge: 'Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista'. L'art. 5 di questa proposta, sottoscritta da ben 28 deputati PD, prevede 'l'inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo jihadista'", riferisce su Facebook Giorgia Meloni.



"Si, avete letto bene: se sei un potenziale terrorista, il PD vuole inserirti nel mondo del lavoro per convincerti che non devi salire sul primo Suv per investire e uccidere gente innocente o mettere una bomba in metro. Sono senza parole", commenta la leader di Fratelli d'Italia.