Ostia: squallore propaganda M5S non conosce limiti, dice Giorgia Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia denuncia per diffamazione Giuliana Di Pillo, candidata ad Ostia per il M5S.

"Denuncerò per diffamazione la signora Giuliana Di Pillo, che è arrivata ad insinuare che io sia tra i 'mandanti morali' dell'aggressione ai danni di una troupe Rai" annuncia in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

"Fratelli d'Italia non ha nulla a che fare con alcuni personaggi che, invece, in passato hanno chiaramente espresso una simpatia nei confronti del MoVimento 5 Stelle, come documentato da interviste e articoli di stampa facilmente reperibili sul web. - chiarisce la Meloni - Così come è facilmente reperibile il mio comunicato di condanna dell'inaccettabile aggressione subita da Daniele Piervincenzi ed Edoardo Anselmi. Lo squallore della propaganda grillina ormai non conosce più alcun limite e la signora Di Pillo risponderà in tribunale delle sue affermazioni."