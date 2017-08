Ong non firmano codice condotta? Denuciarle per tratta esseri umani, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sulle Ong.

"Persino le Ong prendono a pesci in faccia il governo e molte tra loro si rifiutano di sottoscrivere un codice di condotta già molto permissivo" illustra in un comunicato Giorgia Meloni.

"Per Fratelli d'Italia la linea da tenere con le Ong è molto più semplice: sequestrare le navi che entrano nei nostri porti, far sbarcare i passeggeri, denunciare gli equipaggi delle navi per tratta di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ogni altra iniziativa è una presa in giro" conclude.