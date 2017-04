Omicidio Budrio: che scandalo è difendersi da soli?, dice Giorgia Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta l'uccisione del barista di Budrio.

"Rabbia e dolore per la morte di Davide Fabbri, il barista di Budrio ammazzato da un criminale in un tentativo di rapina" scrive su Facebook Giorgia Meloni.



"Alle anime belle della sinistra che si scandalizzano quando i cittadini si difendono da soli, la storia di Davide racconta il destino tragico al quale spesso va incontro chi non riesce a difendersi. - osserva la leader di Fratelli d'Italia - Nel nome di Davide e di tutte le altre vittime di questi reati, Fratelli d'Italia continuerà a battersi in ogni sede per chiedere più sicurezza e una legge che sancisca un principio sacrosanto: la difesa è sempre legittima".