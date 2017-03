Omicidio Alatri: pene esemplari per chi ha massacrato Emanuele, dice Meloni

Giorgia Meloni commenta l'omicidio del 20enne di Alatri.

"Non si può morire a 20 anni massacrati di botte da un branco di bestie armate pure di una spranga di ferro" segnala in un comunicato Giorgia Meloni, commentando i fatti di Alatri.



"Quanto accaduto a Emanuele è a dir poco agghiacciante e non ci sono parole per esprimere alla famiglia di questo ragazzo cordoglio e vicinanza. - prosegue la leader di Fratelli d'Italia - Una vita innocente è stata strappata e affinché simili violenze non accadano più è necessario impartire a questi vigliacchi delle pene esemplari. Mi auguro che gli inquirenti possano individuare tempestivamente i responsabili e sono certa che potranno contare sulla totale collaborazione dei cittadini di Alatri. Oggi siamo tutti con voi, nel nome di Emanuele".