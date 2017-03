Nomine partecipate 2017: Renzi lottizza per rimanere a galla, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta le nomine delle partecipate 2017.

"Matteo Renzi ha lottizzato tutti i centri di potere italiani piazzando i suoi amici e i suoi finanziatori. È il presupposto necessario per continuare ad essere il garante dei poteri forti, dei banchieri e degli speculatori, l'unica 'qualità' sulla quale può puntare per rimanere a galla", denuncia in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commentando le nomine delle partecipate 2017.



"Ma Matteo Renzi e il PD non possono comprarsi anche l'unico potere che conta veramente: il popolo italiano. Lo stesso popolo che li caccerà a pedate appena ci permetteranno di tornare al voto", assicura.